شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط بسبب مخاوف بشأن توترات فى الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بفعل مخاوف بشأن توترات فى الشرق الأوسط توازنها توقعات ضعيفة للنمو الاقتصادى العالمى فى ظل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وبحلول الساعة 0457 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت 7 سنتات أو 0.1% إلى 63.46 دولار للبرميل، وكانت العقود الآجلة لخام القياس العالمى صعدت 0.3% فى الجلسة السابقة.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 18 سنتا أو 0.3% إلى 56.20 دولار للبرميل بعد أن ارتفع 0.25% الليلة الماضية.

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وقال بنجامين لو، محلل السلع الأولية لدى فيليب فيوتشرز للوساطة، ومقرها سنغافورة "تنامى التحديات فى بيئة الاقتصاد الكلى يُبقى الرهانات على ارتفاع الأسعار مقيدة فى الوقت الذى يظل فيه الإقبال على المخاطرة فاترا بسبب احتمال ضعف الطلب العالمى على الوقود".

وبينما قادت المخاوف بشأن تعطل الإمدادات فى الشرق الأوسط الأسعار للارتفاع فى الآونة الأخيرة، فإن النفط يتعرض لضغوط بصفة عامة بسبب المخاوف بشان النمو الاقتصادى العالمى فى ظل مؤشرات متزايدة على تضرره من تداعيات الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة على مدار العام الفائت.

وبعد أسبوع من احتجاز إيران لناقلة ترفع العلم البريطانى فى الخليج، أرسلت بريطانيا سفينة حربية لمرافقة جميع السفن التى ترفع علمها عبر مضيق هرمز، فى تغيير فى السياسة أُعلن الخميس بعدما قالت الحكومة سابقا إنها لا تملك الموارد العسكرية الكافية لذلك.