شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع قليلا بفعل رهانات خفض الفائدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة بعد أن لامست أدنى مستوى فى أسبوع فى الجلسة السابقة، بدعم من توقعات بإقدام بنوك مركزية كبرى على تيسير السياسة النقدية، بينما يترقب المستثمرون بيانات النمو الاقتصادى الأمريكى المقرر صدورها فى وقت لاحق اليوم.

وارتفع الذهب فى المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1415.15 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن تراجع لأدنى مستوى فى أسبوع عند 1410.77 دولار فى الجلسة السابقة.

وخسر المعدن الأصفر 0.7 بالمئة منذ بداية الأسبوع مما يضعه على مسار تسجيل أول انخفاض أسبوعى فى ثلاثة أسابيع.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1414.40 دولار.

ويتطلع المتعاملون فى السوق حاليا إلى اجتماع البنك المركزى الأمريكى بشأن السياسة النقدية الذى ينعقد يومى 30 و31 يوليو تموز، حيث من المتوقع أن يخفض البنك أسعار الفائدة بما لا يقل عن 25 نقطة أساس.

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وأبقى البنك المركزى الأوروبى على أسعار الفائدة دون تغيير أمس الخميس، لكن رئيسه ماريو دراجى أشار إلى أن البنك مستعد لخفض أسعار الفائدة فى سبتمبر.

فى غضون ذلك، استقر مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى فى أسبوعين الذى بلغه فى الجلسة السابقة، مما يزيد تكلفة الذهب على المستثمرين من حائزى العملات الأخرى.

ومن المتوقع أن تُظهر بيانات الناتج المحلى الإجمالى الأمريكي، التى من المقرر صدورها اليوم، تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكى إلى 1.8 بالمئة فى الربع الثانى من 3.1 بالمئة فى الربع السابق.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 16.38 دولار للأوقية لكنها تتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث.

كما تراجع البلاتين أيضا 0.1 بالمئة إلى 864.37 دولار للأوقية، على الرغم من أنه بصدد الارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي.

وهبط البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1522.94 دولار. لكن المعدن المستخدم فى التحفيز بصناعة السيارات ما زال يتجه صوب تحقيق أول مكسب أسبوعى فى ثلاثة أسابيع.