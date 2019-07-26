وزير الطاقة الاسرائيلى :مصر أصبحت مركزا إقليميا للغاز الطبيعى

كتبت - مروة الغول
قال وزير الطاقة الإسرائيلى، يوفال شتاينتز ، أن مصر أصبحت بمثابة مركز إقليمى للغاز ، ويتعين علينا أن نفكر في تصدير الغاز الي أوروبا ، مؤكدا أن مصر ستظل مزدهرة ومستقلة، كما نأمل الاستقرار الكامل للمنطقة بالكامل وليس مصر فقط.
وأضاف وزير الطاقة الإسرائيلي، خلال المؤتمر الصحفي لاجتماعات منتدي غاز شرق المتوسط، أن الجانب الإسرائيلي يبذل قصار جهده للاستفادة من الغاز قائلا " الفائدة ستعود علي كل شعوب المنطقة ، مشيرا الى أن مصر وإسرائيل وقبرص ، ستشهد إنتاج هائل للغاز خلال الفترة القادمة موضحا أن إسرائيل ستقوم ...
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