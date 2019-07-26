شكرا لقرائتكم خبر عن "هربا من العنوسة..خدته أد أبوها".. 4667 فتاة يتزوجن من "مسنين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت أرقام رسمية حديثة صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن زواج نحو 4667 فتاة فى الفئة العمرية من 18- 39 عام برجال "مسنين" فى عمر 60-75 عام فأكثر خلال عام 2018، والذى شهد 887 ألف و 315 حالة زواج، بانخفاض 2.8% عن عام 2017، الذى بلغ عدد الزيجات خلاله 912 ألف و 606 زيجة.

وأظهرت الأرقام الإحصائية، والتى حصل ”الخليج 365”، على نسخة تفصيلية منها، أن هذا النوع من الزيجات الذى يتضح به فرق السن الكبير بين الزوج والزوجة، والذى قد يسجل سن الزوج به ضعف سن الزوجة وأكثر، ارتفع عدده بين الفتيات فى الفئة العمرية من 35- 39 عام، مسجلاً 2145 حالة زواج برجال فى الفئة العمرية من 60 إلى 75 عام فأكثر.

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وجاءت فى المرتبة الثانية من حيث عدد الزيجات برجال كبار فى السن، الفتيات اللاتى فى عمر من 30 إلى 34 عام بعدد زيجات بلغ 1443 زيجة، أما فى المقابل، سجلت الفئة العمرية للفتيات من 18-19 عام أقل عدد زيجات برجال "مسنين"، حيث بلغ العدد بين تلك الفئة العمرية 159 حالة، وهو ما يؤكد أنه كلما ازداد عمر الفتاة كلما وافقت على الزواج برجال كبار فى السن هرباً من "شبح" العنوسة.

كما أشارت الأرقام الصادرة عن جهاز الإحصاء، حول إحصاءات الزواج فى مصر خلال العام الماضى، إلى تسجيل الفئة العمرية من 20 إلى 24 عام، عدد زيجات بلغ 356 زيجة بأزواج فى الفئة العمرية من 60- 75 عام فأكثر، بينما بلغ عدد هذا النوع من الزيجات "برجال كبار فى السن" 564 زيجة بين الفتيات فى الفئة العمرية من 25-29 عام.