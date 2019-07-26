شكرا لقرائتكم خبر عن سول: اقتصاد بيونج يانج يشهد أسوأ انكماش منذ 21 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البنك المركزى فى كوريا الجنوبية اليوم الجمعة إن اقتصاد كوريا الشمالية شهد انكماشا فى 2018 للعام الثانى على التوالى والأكبر خلال 21 عاما متأثرا بعقوبات دولية لوقف برنامجها النووى وبجفاف شديد.

وتشير تقديرات البنك إلى انكماش الناتج المحلى الإجمالى لكوريا الشمالية بنسبة 4.1% العام الماضى بالقيمة الحقيقية ليكون الأسوأ منذ عام 1997 وثانى عام على التوالى من التراجع‭‭ ‬‬بعد انخفاض 3.5% عام 2017.

ولا تكشف كوريا الشمالية عن أى احصائيات بشأن اقتصادها. وينشر البنك المركزى لكوريا الجنوبية تقديراته منذ عام 1991 بناء على معلومات من مصادر مختلفة منها وكالات التجارة الخارجية للجنوب.

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وقال البنك المركزي المعروف باسم بنك كوريا إن التجارة الدولية لكوريا الشمالية تراجعت 48.4% فى 2018 بعد أن تسببت العقوبات الدولية الصارمة فى أواخر عام 2016 و2017 في خفض الصادرات بما يقرب من 90%.