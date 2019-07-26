شكرا لقرائتكم خبر عن "التخطيط" تنتهى من تقييم المتقدمين لجوائز "التميز الحكومى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتهى وزارة التخطيط، آخر الأسبوع المقبل، من مرحلة التقييم للمتقدمين لجوائز "التميز الحكومى"، والتى بدأتها بالشراكة مع الإمارات خلال مايو الماضى وفقا لبروتوكول التعاون بين البلدين، وذلك لضمان استقلالية لجنه التحكيم، لذا حرصت الوزارة على أن تضم اللجنة محكمين من دولة الإمارات وأخرين دوليين ممن شاركوا فى تحكيم جائزة التميز لسنوات طويلة، كما تضم اللجنة محكمين مصريين لا يتبعوا أى مؤسسات حكومية.

ووفقا للتقارير الرسمية الصادرة عن وزارة التخطيط، حول الموقف التنفيذى لجائزة التميز الحكومى، سيتم على مدار الفترة القليلة المقبلة، بعد مراجعة ملفات الترشح للجائزة ثم اختيار العشرة الأوائل من المتقدمين، عمل زيارات ميدانية لهم للتأكد من صحة ما ورد بالملف من بيانات، ثم تقوم لجنة التحكييم باختيار أعلى 3 متقدمين من حيث النتائج، وذلك استعدادا لإعلان النتائج النهائية وتوزيع الجوائز ضمن مؤتمر صحفى فى أكتوبر المقبل.

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وكانت وزارة التخطيط، قد أعلنت فى بيان لها أول أمس فى إطار الموقف التنفيذى الحالى لجائزة "التميز الحكومى"، انتهائها من استلام ملفات الترشح لجائزة المؤسسة الحكومية المتميزة، وجائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية، والتى بلغ عددها 1323 ملف، مؤكدة أن الجائزة تأتى فى إطار رؤية مصر 2030، والتى تهدف إلى الوصول لجهاز إداري كفء فعال يساهم بدوره فى تحقيق التنمية، علاوة على، تحفيز روح التنافس والتميز على مستوى الموظفين والمؤسسات الحكومية.

يشار إلى أن وزارة التخطيط، كانت قد أصدرت مؤخراً، تقريرا يرصد نتائح الترشح لجائزة مصر للتميز الحكومى، وذلك بعد غلق باب الترشح للجائزة واستلام ملفات الجهات المشاركة فى 12 مايو الماضى، حيث أشار التقرير إلى أنه تم تدريب 3699 موظف على معايير التميز الحكومى لجائزتي المؤسسة الحكومية المتميزة، والوحدة المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية، كما تم عقد ورش عمل إضافية مكثفة لـ 1128 موظف بهدف التدريب على معايير التميز الحكومى للجائزتين.