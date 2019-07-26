شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة التجارية بالجيزة: استقرار أسعار السلع بالأسواق نتيجة وفرة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عادل ناصر، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة ان الغرفة تتابع بشكل دوري ومستمر لحركة تداول السلع والمنتجات داخل الأسواق، مشيرا إلى وجود لجان تتابع مع الشعب المختلفة التغيرات في الأسواق من الطلب والعرض في مختلف الاحتياجات التي تهم المواطن المصري.

وأضاف ناصر في تصريح لـ"الخليج 365"، أن الفترة الأخيرة، شهدت استقرارا فى الأسعار على كافة السلع بل إن هناك سلع شهدت انخفاضا فى الأسعار ومنها الخضروات والفاكهة، مؤكدا انها انخفضت عن بداية العام بنسب تتراوح بين 30-50٪، وأن هذا يرجع إلى زيادة العرضو زيادة الإنتاج عن الطلب في الأسواق وهو ما ساهم فى استقرار السوق.