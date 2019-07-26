اضطراب حركة مطار أمستردام



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استمر اضطراب حركة الطيران في مطار سخيبول في أمستردام، أمس الخميس، بعد عطل في الأنظمة الرئيسية للتزويد بالوقود، أدى لتقطع السبل بآلاف المسافرين في المطار.

وقالت شركة «كيه.إل.إم» الهولندية ، إنها ألغت 61 رحلة من أمستردام وإليها، أمس الخميس، بعدما ألغت نحو 200 رحلة الأربعاء. وتم تأجيل العديد من الرحلات من ثالث أكبر مطار أوروبي، صباح أمس، حيث حاولت شركات الطيران إعادة جداول الرحلات. (رويترز)