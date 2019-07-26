« الاتحاد للطيران» تطلق رحلات إضافية في موسم الحج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تعتزم الاتحاد للطيران تشغيل رحلات إضافية بين أبوظبي والمملكة العربية السعودية، انطلاقاً من حرصها على التيسير على الحجيج خلال الموسم. وسوف تقوم الناقلة بتشغيل 15 رحلة إضافية إلى المدينة المنورة خلال الفترة ما بين 28 يوليو و25 أغسطس.

وعلاوة على ذلك، سوف تقوم الاتحاد بتشغيل ست رحلات إضافية مخصصة لكل من الهيئة العامّة للشؤون الإسلامية والأوقاف ومؤسسة الشيخ زايد وشرطة أبوظبي، علماً بأنه سيتم تسيير رحلات الذهاب من أبوظبي إلى جدة والمدينة المنورة خلال الفترة ما بين 1 و5 أغسطس، أما رحلات العودة فسوف يتم تشغيلها خلال الفترة ما بين 16 و17 أغسطس.

وأفاد حسام ويس، رئيس قسم المبيعات بدولة الإمارات في الاتحاد للطيران: «تقوم الاتحاد للطيران بتشغيل رحلات للحج منذ عام 2007 وسنظل حريصين على تشغيل رحلات إضافية خلال هذا الموسم المهم بالنسبة للعالم الإسلامي. وبصورة إجمالية، قمنا بنقل حوالي 300 ألف حاج لأداء شعائر الحج».

وأضاف: «نطمح إلى مساعدة ضيوفنا لأداء فريضة الحج بسلاسة وراحة البال. ونتوقع هذا العام أن يسافر على متن رحلات الاتحاد للطيران نحو25 ألف حاج، والذين يأتي معظمهم من أستراليا وباكستان والمغرب والمملكة المتحدة والهند وإندونيسيا عبر مطار أبوظبي الدولي».

وللتيسير على حجاج بيت الله الحرام، ستقوم الاتحاد للطيران بتخصيص مجموعة من الموظفين في مطار أبوظبي الدولي وتوفير مكاتب مخصصة لإتمام إجراءات السفر، بما يضمن تجربة سلسة سواء على الأرض أو في الأجواء، كما سيحرص طاقم الطائرة على تلبية متطلبات الحجاج على متن الطائرة مثل تسهيل أداء الوضوء وإبلاغهم بقرب الميقات وارتداء ملابس الإحرام.