239 مليوناً أرباح «بنك أم القيوين»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أم القيوين:”الخليج 365”

حقق بنك أم القيوين الوطني أرباحاً صافية بلغت 238.89 مليون درهم لفترة الأشهر الستة الأولى من عام 2019. ويعزى تحسن الأداء التشغيلي إلى زيادة إيرادات الفوائد ودخل الرسوم، إلى جانب إدارة التكاليف الفعالة. وسجلت إيرادات الرسوم والعمولات زيادة بنسبة 63 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. تحسنت نسبة الكلفة إلى الدخل لتصل إلى 26. 20 % في نهاية يونيو / حزيران 2019 مقارنة مع 13. 21 % في يونيو 2018، وهو ما يعكس الكفاءة التشغيلية للبنك والأنظمة الفعالة في إدارة التكاليف. وانخفض صافي المخصصات في القيمة خلال فترة الأشهر الستة بنسبة 12 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وانخفضت نسبة القروض المتعثرة بنسبة 27 نقطة أساس مقارنة بالربع الأول من عام 2019.

و بلغ إجمالي الأصول 14.556 مليار درهم.. كما استقر معدل الودائع إلى القروض والسلفيات بنسبة 110 % ولا تزال نسبة كفاية رأس المال البالغة 35.65 % كما في ال 30 من يونيو 2019 أعلى بكثير من الحد الأدنى المنصوص عليه من قبل مصرف الإمارات المركزي، وفقاً لإرشادات «بازل 3»، وهذا يتيح فرصاً للاستفادة وزيادة التوسع في الإقراض. كما أن هناك ثباتاً قوياً في نسبة الشق الأول من رأس المال (1 Tier) على نسبة 34.51.

ويبلغ رأس المال 1.848 مليار درهم، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 4.538 مليار درهم. وحافظ البنك بثبات على مستوى عالٍ من السيولة واستقرار في نسبة القروض والسلفيات إلى الموارد الثابتة بلغت 146 % كما في ال 30 من يونيو 2019، مقابل الحد الأدنى المقرر من قبل مصرف الإمارات المركزي والمقدر ب 100 %. وبلغت نسبة صافي التمويل الثابتة بحسب معايير «بازل 3» 114.27 % مقارنة مع الحد الأدنى المنصوص عليه وهو 100 %، وهو ما يمكن البنك من زيادة نطاق محفظة القروض.