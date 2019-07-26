تراجع «إيفو» للثقة بمناخ الأعمال لأدنى مستوى منذ ستة أعوام



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفض مؤشر «إيفو» للثقة بمناخ الأعمال في ألمانيا لأدنى مستوى له منذ ستة أعوام، خلال شهر يوليو/ تموز الجاري، ما فاقم من المخاوف بشأن مستقبل أكبر اقتصاد في أوروبا.

وقال معهد «إيفو» ومقره ميونخ، إن مؤشر الثقة في مناخ الأعمال تراجع إلى 95.7 نقطة في يوليو / تموز الجاري مقارنة ب 97.5 نقطة في يونيو/ حزيران الماضي.

ويسجل المؤشر، الذي يستند إلى استطلاع آراء 9000 مسؤول تنفيذي، تراجعاً منذ مارس/ آذار الماضي.

وتأتي هذه البيانات في ظل حرب تجارية بين أمريكا والصين وإشارات على أن النمو العالمي يفقد القوة الدافعة. (د ب ا)