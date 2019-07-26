أسعار فنادق دبي تتماسك في 2020



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

قالت مؤسسة «جلوبال بزنس ترافيل» في أحدث تقاريرها الخاصة بتوقعات قطاع الفنادق العالمية، الذي أعدته بالتعاون مع «أميريكان إكسبريس»، أن أسعار الفنادق في دبي سوف تشهد استقراراً ملحوظاً في العام 2020 ولن تسجل أي تغيير، خلافاً للتحليلات التي تشير إلى أن دخول آلاف الغرف الفندقية الجديدة إلى سوق فنادق دبي خلال استضافتها لمعرض إكسبو 2020 سيؤدي إلى تراجع أسعارها. وأضاف تقرير «هوتيل مونيتر 2020» إلى أن عدد الفنادق الجديدة التي تم إنشاؤها استعداداً لاستضافة معرض إكسبو 2020، أدى إلى تراجع طفيف في أسعار الغرف الفندقية، مستطرداً أن الفعالية سوف تخلق طلباً متزايداً عليها، وبالتالي ستتوازن الأسعار وتعود إلى طبيعتها، مؤكداً أن التوقعات الإيجابية لاقتصاد دبي خلال العامين 2019 و2020 ستعزز من تماسك تلك الأسعار وثباتها على المدى المتوسط.