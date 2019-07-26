الذهب يهبط بفعل ارتفاع الدولار وجني الأرباح



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسعار الذهب، أمس الخميس، في الوقت الذي يحوم فيه الدولار حول أعلى مستوى في عدة أسابيع، بينما باع بعض المستثمرين المعدن الأصفر لجني الأرباح قبيل اجتماعات لبنوك مركزية كبرى هذا الشهر.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3%، إلى 1422.03 دولار للأوقية. وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1%، إلى 1422.60 دولار.

ومما يضغط على أسعار الذهب ليدفعها للانخفاض، كون مؤشر الدولار يحوم حول أعلى مستوى في شهرين، والذي بلغه في الجلسة السابقة. ومن شأن ارتفاع الدولار زيادة تكلفة حيازة الذهب على المستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وانخفاض أسعار الفائدة الأمريكية يشكل ضغطاً على الدولار وعوائد السندات، مما يزيد الإقبال على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.

وارتفعت أسعار الذهب أكثر من 12%، أو 150 دولاراً، منذ لامس أدنى مستوى في 2019 عند 1265.85 دولار في أوائل مايو/‏أيار، مدفوعاً بتوقعات تيسير بنوك مركزية كبرى للسياسة النقدية، ومؤشرات على أن الاقتصاد الأمريكي يخسر قوة الدفع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.6% إلى 16.48 دولار للأوقية، بعد أن بلغت أعلى مستوى فيما يزيد على عام عند 16.64 دولار في الجلسة السابقة.

وارتفع البلاتين 0.3% إلى 878.04 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوياتها منذ السابع من مايو/‏أيار، بينما ربح البلاديوم 0.2% إلى 1543.50 دولار، بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوع في وقت سابق من الجلسة. (رويترز)