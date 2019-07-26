لجنة «أوبك بلس» الوزارية تجتمع في أبوظبي 12 سبتمبر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مصدران في «أوبك» أمس الخميس إن لجنة من وزراء المنظمة ومنتجي النفط غير الأعضاء تراجع اتفاق المنتجين على كبح إمدادات الخام ستعقد اجتماعها المقبل في 12 سبتمبر/‏‏ أيلول في العاصمة أبوظبي.

وتتابع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، التي تضم السعودية وروسيا الدولة غير العضو في «أوبك»، تطورات سوق النفط ويمكنها إصدار توصيات للدول المشاركة في الاتفاق، وهي المجموعة المعروفة باسم «أوبك بلس».

واتفقت «أوبك بلس» في الاجتماع الماضي لها لبحث سياسة الإنتاج هذا الشهر على إبقاء اتفاق خفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا سارياً حتى مارس/‏‏ آذار 2020 بهدف دعم السوق.

وقال المصدران إن لجنة فنية يُطلق عليها اللجنة الفنية المشتركة ستعقد اجتماعها قبل يوم من اجتماع لجنة المراقبة الوزارية.

من جانبه قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن الحرب التجارية بين أمريكا والصين لا تؤثر في الطلب النفطي إلى حد كبير، مبيناً أن الطلب الحالي على النفط متين بدرجة معقولة.