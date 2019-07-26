«إعمار العقارية» تستقطب 42 مليون درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

انخفض مؤشر سوق دبي المالي 0.18%، ليغلق عند 2850.7 نقطة، بتداولات بقيمة 250,8 مليون درهم بتنفيذ 3,879 صفقة توزعت على 245,6 مليون سهم.

شهد التداول ارتفاع 14 شركة وهبوط 15 وثبات أسعار 3 شركات.

ومن أكثر الشركات ارتفاعاً من حيث التغير في أسعارها: «اكتتاب» بإغلاق 0.192 درهم بنسبة 4.35%، ثم «شعاع» بإغلاق 1.01 درهم بنسبة 3.06%، ثم «دي إكس بي» بإغلاق 0.222 درهم بنسبة 2.78%، ثم «دار التكافل» بإغلاق 0.608 درهم بنسبة 2.7%، ثم «إعمار للتطوير» بإغلاق 4.65 درهم بنسبة 2.2%.

بينما كانت أكثر الشركات انخفاضاً في أسعارها، «دبي الوطنية للتأمين» بإغلاق 3.60 درهم بنسبة 10%، ثم مصرف السلام السودان بإغلاق 1.08 درهم بنسبة 7.69%، ثم «الإثمار القابضة» بإغلاق 0.255 درهم بنسبة 1.92%، ثم «دو»بإغلاق 5.51 درهم بنسبة 1.7%، ثم «إعمار مولز» بإغلاق 2.10 درهم بنسبة 1.4%.

وفيما يتعلق بالشركات الأكثر نشاطاً من حيث قيمة التداول، حققت «إعمار العقارية» تداولات بقيمة 42,1 مليون درهم، ثم «جي إف إتش» 34,9 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 30 مليون درهم، ثم«أرابتك» 25,8 مليون درهم، ثم «الاتحاد العقارية»17,7 مليون درهم.