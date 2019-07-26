«سيدات أعمال الشارقة» يتيح المشاركة في «نجوم المستقبل»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

دعا «مجلس سيدات أعمال الشارقة»، التابع لمؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة، رائدات الأعمال في قطاع التكنولوجيا والابتكار في الدولة، للمشاركة والحصول على واحدة من منصات المجلس العشرة في معرض «جيتكس لنجوم المستقبل 2019»، الذي يرعاه المجلس، ويعقد في الفترة بين 6 و9 أكتوبر المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي.

تأتي مشاركة المجلس للسنة الرابعة على التوالي في واحد من أبرز المعارض في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، والذي يجمع الشركات الناشئة من مختلف أنحاء العالم، في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها لتمكين رائدات الأعمال وتنمية قدراتهن ومهاراتهنّ من خلال إتاحة الفرصة لهنّ لعرض أفكارهنّ وخدماتهنّ ومنتجاتهنّ.

وأعلن المجلس أنه سيتم اختيار الشركات العشر الفائزة للمشاركة في الدورة المقبلة من المعرض، وفقاً لعدد من المعايير، منها أن تكون فكرة المشروع قائمة على العمل الجماعي وروح الفريق، وأن تتضمن عناصر التكنولوجيا والابتكار، وأن تكون الخدمات أو المنتجات سهلة الاستخدام وذات أثر اجتماعي أو ثقافي أو بيئي إيجابي.

ويتاح للمشاركين في هذا المعرض العالمي فرصة التنافس للفوز بثالث أكبر منحة تقدم لدعم أفكار الشركات الناشئة وهي «تحدي سوبرنوفا جيتكس» الذي يصل مجموع جوائزه النقدية إلى 200 ألف دولار، حيث سيتم توزيع مبلغ 100 ألف دولار على10 فئات، ما يعني 10 آلاف دولار لكل فئة، كما تم تخصيص جائزة قدرها 100 ألف دولار لمسابقة «سوبرنوفا».

وقالت الشيخة هند بنت ماجد القاسمي، رئيسة مجلس سيدات أعمال الشارقة: «يشارك المجلس هذا العام في معرض«جيتكس نجوم المستقبل 2019»بصفة «شريك رائدات الأعمال في مجال التكنولوجيا» والراعي الرسمي لفئة «المرأة في مجال التكنولوجيا»، ويأتي ذلك دعماً للجهود التي نبذلها للارتقاء بمستوى المشاركات التي تقدمها صاحبات المشاريع ورائدات الأعمال في القطاعات غير التقليدية منها التكنولوجيا، من خلال توفير فرص واعدة لهنّ للتعريف بمنتجاتهنّ والترويج لها، واختيار الأفضل والأكثر ابتكاراً منها لرعايتها وتقديمها خلال أيام المعرض».

ودعت الشيخة هند القاسمي رائدات الأعمال إلى اغتنام هذه الفرصة القيّمة، وتقديم طلباتهنّ للمشاركة والاستفادة من النشاطات والفعاليات المتنوعة التي يتضمنها المعرض هذا العام، والتي سيتم الإعلان عنها قبل انطلاق الحدث، وبما يتماشى مع رؤية المجلس وأهدافه المتمثلة بتقديم كافة التسهيلات لرائدات الأعمال وتمهيد الطريق أمامهنّ للتواصل مع نظيراتهنّ، وعرض أفكارهنّ على المستثمرين المحتملين من جميع أنحاء العالم.

وحدد المجلس يوم 9 أغسطس المقبل موعداً نهائياً لاستقبال طلبات المشاركة، حيث تتضمن شروط التأهل أن تكون المتقدمات عضوات في مجلس سيدات أعمال الشارقة، وعلى غير العضوات التسجيل ليصبحن عضوات في المجلس، كما يشترط أن يكون مقر الشركة الناشئة في دولة الإمارات وأن تملكها رائدة أعمال وألا يقل عمر تشغيل الشركة عن خمس سنوات.