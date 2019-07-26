هجمات سرقة البيانات المالية تطال 1.4 مليون بطاقة ائتمان خلال 2019

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أفضى بحث جديد لشركة «إف 5 نتوركس» إلى أن صفحات الدخول إلى مواقع التسوق الإلكتروني باتت تشكل أهدافاً لمجرمي الفضاء الإلكتروني الذين يسعون إلى الاستيلاء على المعلومات المالية الشخصية.

وشمل البحث الصادر تحت اسم «تقرير مختبرات إف 5 للتطبيقات 2019» دراسة مستفيضة ل 760 تقريراً خاصاً بعمليات احتيال إلكتروني، وأفضى البحث إلى أن عمليات سرقة المعلومات المالية هي أكثر التكتيكات استخداماً خلال عمليات القرصنة الإلكترونية. وتتمثل هذه الطريقة باستخلاص المعلومات المالية من متصفح الويب للشخص المستهدف، وتحويلها إلى موقع آخر تحت سيطرة المهاجم.

أشارت البيانات التي كشفت عنها مختبرات «إف 5 نتوركس» إلى أن أسلوب سرقة المعلومات المالية اعتمدت في 71% من عمليات الاحتيال التي تمت دراستها خلال العام 2018.

وقال تبريز سيرف، المدير الإقليمي لشركة «إف 5 نتوركس» لمنطقة الخليج وشرق المتوسط وتركيا: «شهدت عمليات الاحتيال من خلال سرقة المعلومات المالية تزايداً مطرداً خلال العامين الماضيين. يأتي ذلك بينما ترتفع أعداد تطبيقات الويب التي يتم فيها تعهيد أجزاء حرجة من التعليمات البرمجية، مثل سلال التسوّق وصفحات الدفع ببطاقات الائتمان إلى جهات أخرى».

كما أفضت دراسة البيانات المرتبطة بعمليات الاحتيال إلى أن 83 في المئة من هذه العمليات المسجلة في 2019 قد تمت من خلال هجمات لسرقة المعلومات المالية من نماذج الدفع الإلكتروني عبر الشبكة لتؤثر في ما مجموعه 1,396,969 بطاقة ائتمان. أما بالنسبة للهجمات التي كانت ناجحة في تحقيق مبتغاها، فقد أظهر البحث أن 49 في المئة من هذه الهجمات استهدفت قطاع البيع بالتجزئة، يليه قطاع خدمات الأعمال بنسبة 14 في المئة، وأخيراً قطاع التصنيع بنسبة 11 في المئة.

وأضاف تبريز: «تتزايد أعداد المؤسسات التي تتعامل مع مخاطر استخلاص المعلومات من صفحات الويب من خلال اتفاقية مستوى الخدمة مع مزودي خدمات حماية البيانات. ما من شك في أن التوصيات الواردة في تقرير مختبرات «إف 5 نتوركس» للتطبيقات 2019 تعد بداية جيدة، إلّا أن من الضروري مواكبة التطورات في عقلية مجرمي الفضاء الإلكتروني وإمكاناتهم».