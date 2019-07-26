«سياحة أبوظبي» ترحب باختيار العاصمة بين أبرز المدن الثقافية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

قال سيف سعيد غباش، وكيل «دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي» إن تصنيف أبوظبي كواحدة من أبرز المدن الثقافية في العالم، يعكس مستوى الجهود التي بذلتها الدائرة لترسيخ مكانة الإمارة وجعلها في صدارة الوجهات التي يفكر الناس بزيارتها لخوض مغامرتهم الثقافية المقبلة.

وحلّت العاصمة أبوظبي على قائمة أبرز المدن الثقافية في العالم، والتي أصدرها مؤخراً موقع«Skyscanner» الإلكتروني الشهير لأسعار السفر.

ودخلت أبوظبي هذه القائمة بعدما حدد فيها الموقع الإلكتروني الصيني خمس وجهات متميزة تساهم في توسيع آفاق المسافرين عبر قضاء عطلة حافلة بالأنشطة الفنية والثقافية.

واحتلت أبوظبي المرتبة الثانية بعد مدينة فلورنسا الإيطالية، حيث تم تصنيف العاصمة الإماراتية كواحدة من أكثر الوجهات الثقافية تميزاً في الشرق الأوسط مع احتضانها المسرح الوطني وجامع الشيخ زايد الكبير.

كما سلط الموقع الإلكتروني الضوء على افتتاح متحف«اللوفر» أبوظبي في عام 2017 والذي شكل قيمة ثقافية مجزية للإمارة، علماً أن المتحف صممه المهندس المعماري الفرنسي جان نوفيل الحائز على جائزة «بريتزكر» العالمية.

وأضاف غباش: «يزيد هذا التصنيف من عزمنا على مواصلة السعي لتحقيق التميز في الترويج للإمارة كوجهة فريدة من نوعها، حيث نشهد عاماً تلو الآخر نمواً مطرداً في أعداد الزوار القادمين إلى العاصمة الإماراتية لاستكشاف معالمها المتنوعة من قصر الحصن إلى جامع الشيخ زايد الكبير ومواقع العين الأثرية.

وأن يأتي هذا التصنيف من موقع إلكتروني مثل «Skyscanner» ، فذلك يثبت أننا نجحنا في تحقيق التأثير المنشود».

ونوّه الموقع بأهمية «اللوفر» أبوظبي، باعتباره أول متحف عالمي في العالم العربي، وتطرّق كذلك إلى غنى تجارب الطعام في الإمارة واصفاً إياها بأنها «لا تقل تنوعاً عن المزيج السكاني متعدد الثقافات في أبوظبي».

وأشار الموقع أيضاً إلى تنامي الاهتمام بالموسيقى الإلكترونية في أبوظبي بشكل كبير، وهو جانب عصري يعزز جاذبيتها الثقافية.

وتضمنت قائمة الموقع، الذي يتخذ من العاصمة الاسكتلندية أدنبرة مقراً له، توصيات للإقامة في عدد من فنادق الإمارة، بالإضافة إلى روابط إلكترونية لأفضل الفنادق وعروض الرحلات الجوية إلى أبوظبي.

وفضلاً عن أبوظبي، اشتملت القائمة كذلك على مدينة فلورنسا الإيطالية التي أشار إليها الموقع بصفتها «مهد عصر النهضة»، بالإضافة إلى مكسيكو سيتي، وأوستن في تكساس، وكيوتو في اليابان.