«طاقة» تناقش عزل أعضاء

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «أبوظبي الوطنية للطاقة» أن مجلس إدارتها سينعقد يوم 30 الجاري 2019 للنظر في دعوة الجمعية العمومية للانعقاد.

وأوضحت الشركة أن الجمعية العمومية ستناقش مقترح عزل كل من: سيف صالح الصيعري، ومحمد ساحوه السويدي، وعبد العزيز عبد الرحمن الحميدي، من عضوية مجلس إدارتها، وفتح باب الترشيح وانتخاب خلف لهم.

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