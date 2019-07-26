774 مليار درهم قيمة مشاريع النفط والغاز في المنطقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أشارت «سيتريد ماريتام» (Seatrade Maritime) في تقريرها الذي حمل عنوان «تقدم مستمر في سوق الأعمال البحرية في الشرق الأوسط» إلى أن العديد من مصدّري النفط العرب بدأوا بزيادة إنفاقهم على العمليات البحرية بعد قرابة خمس سنوات من التخفيضات الكبيرة في معدلات الإنتاج. وأشار التقرير أيضاً إلى أن المنطقة تزخر بمشاريع بحرية تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، وهو ما يتوقع أن يضخ المزيد من الحيوية والنشاط في هذا القطاع. وتماشياً مع ذلك، لاحظ العديد من المحللين قيام عدد من شركات النفط الوطنية مؤخراً بتعزيز ميزانياتها المخصصة لعمليات التنقيب والإنتاج.

أشار التقرير، الذي تضمن دراسة صادرة عن «ميد» (MEED)، المتخصصة في تحليلات ومعلومات الأعمال ومقرها دبي، إلى أن المشاريع الجاري تنفيذها حالياً في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات في مختلف أنحاء الشرق الأوسط والبالغة قيمتها الإجمالية 211 مليار دولار(774.37 مليار درهم)، تعد مؤشرات إيجابية يمكن أن تترجم إلى آفاق نمو أفضل لقطاعات الأعمال البحرية وسفن العمليات، حيث تأتي هذه المشاريع في مقدمة مبادرات أخرى بقيمة 242 مليار دولار هي الآن في محطات مختلفة من مراحل التنفيذ.

وقال بول بارليت، مدير الاستشارات البحرية لدى «بريتش بتروليوم»: «تركز بعض المشاريع على الاستثمار في الأعمال البحرية، إلا أنها ستؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في مشغّلي سفن العمليات. وستحتاج الشركات الكبيرة التي تقف وراء هذه المبادرات الهامة، إلى جانب المشاريع النفطية البحرية، إلى مجموعة واسعة ومتنوعة من السفن من أجل استكمال هذه المشاريع في الوقت المناسب، حيث يشمل ذلك سفن دعم المنصات البحرية وقوارب إصلاح المراسي وسفن مد الأنابيب والكابلات وسفن الحفر وسفن التفتيش والصيانة والإصلاح وسفن التشييد تحت سطح البحر وسفن المسح البحري ».

وبحث التقرير أيضاً في بعض المشاريع الكبرى في منطقة الشرق الأوسط التي لها تأثير قوي في قطاعي الأعمال البحرية وسفن العمليات. ومن بين هذه المشاريع استحواذ موانئ دبي العالمية على شركة «توباز للطاقة والملاحة» التي تتخذ من دبي مقراً لها، من شركة النهضة للخدمات وستاندرد تشارترد برايفت إكويتي /‏أفيرما كابيتال مقابل قيمة إجمالية بلغت أكثر من مليار دولار .

وجاء إصدار التقرير قبيل انعقاد «معرض سيتريد لسفن العمليات والأعمال البحرية 2019»، الذي سيقام يومي 23 و24 سبتمبر المقبل في مدينة جميرا في دبي. وسيجمع هذا المؤتمر والمعرض التجاري المخصص لصناعات سفن العمليات والأعمال البحرية العالمية، أصحاب النفوذ والقادة والمبتكرين.

وسيضم معرض سيتريد لسفن العمليات والأعمال البحرية 2019 قاعة مخصصة للمعارض الدولية.