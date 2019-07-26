شكرا لقرائتكم خبر عن «سوفت بنك» يعتزم استثمار 40 مليار دولار في «رؤية 2» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن من المتوقع أن تعلن مجموعة «سوفت بنك» عن استثمار بقيمة 40 مليار دولار في صندوق تكنولوجي جديد تابع لها.

وتجمع الشركة سيولة لصندوقها رؤية البالغ حجمه 100 مليار دولار. ونقلت «وول ستريت جورنال» عن مصادر مطلعة القول: إن سوفت بنك دبرت استثمارات من «جولدمان ساكس» و«ستاندرد تشارترد» . (رويترز)

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