مفاجآت صيف دبي تتواصل في نهاية الأسبوع ما قبل الأخير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

لا يزال صيف دبي حافلاً بمزيد من المفاجآت تشمل الفعاليات الترفيهية والعروض الترويجية التي تنشر البهجة والسرور في أنحاء دبي. ومن أبرز الفعاليات والأنشطة والعروض المتاحة خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، كوميديا في «جي بي آر»، وفرقة العدالة في الجاليريا المركزية سيتي سنتر مردف، وحفل فورت نايت الصيفي في فستيفال سيتي مول، وموسيقى الستينات على متن سفينة كوين إليزابيث 2.

وتقدم «هيلوكوبتر توور دبي»، عرضاً على جولات الطائرة المروحية، كما يمكن للزوار استكشاف آثار مدينة أتلانتس الأسطورية في حوض ذا لوست تشامبرز المائي؛ أكبر حوض للأسماك في دبي. وتستمر مفاجآت صيف دبي في دورتها الثانية والعشرين حتى 3 أغسطس، وتسهم المفاجآت في جعل دبي الوجهة الأمثل لجميع أفراد الأسرة خلال الصيف، وذلك من خلال تقويم حافل بالعروض الترويجية والفعاليات الترفيهية المتنوعة. يدعو «سيتي سنتر مردف» سكان الإمارات والسياح من جميع الأعمار إلى زيارته هذا الصيف، والاستمتاع بعيش لحظات لا تنسى مع عالم الأبطال الخارقين والمشاركة في محاربة الأشرار لتحقيق العدالة جنباً إلى جنب مع

شخصياتهم المفضلة. ويمكن للعائلات الاستمتاع بتجارب فريدة من نوعها مع مجموعة من العروض الحية التي سيؤديها أبطال فرقة العدالة بشكل يومي اعتباراً من ال 25 من يوليو /‏‏‏ تموز حتى ال 3 من أغسطس /‏‏‏ آب.

فبعد إدخال البهجة إلى قلوب الزوار في «سيتي سنتر ديرة» من ال 27 من يونيو /‏‏‏ حزيران إلى ال 6 من يوليو، وفي «مول الإمارات» من ال 12 من يوليو إلى ال 22 من يوليو، يعود الأبطال الخارقون مجدداً لتقديم عروض ترفيهية مليئة بالمتعة والإثارة، ومنح زوار «سيتي سنتر مردف» فرصة عيش تجارب استثنائية.

ويمكن للأطفال الذين سيزورون المراكز المشاركة في العروض التفاعلية التي تبلغ مدتها 20 دقيقة، والتي سيجري تقديمها أربع مرات يومياً، مع فرصة مقابلة واستقبال شخصياتهم المفضلة من الأبطال الخارقين مثل «سوبرمان» و«باتمان» و«ووندر وومن» و«ذا فلاش» والتقاط صور سيلفي معهم، ومشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي اعتباراً من الساعة الواحدة ظهراً حتى الساعة التاسعة والنصف مساءً، وذلك في المناطق المخصصة للأنشطة التفاعلية في المركز.

وتقدّم مفاجآت صيف دبي للزوّار والمقيمين العديد من التجارب المميزة والفعّاليات الترفيهية الرائعة، إضافة إلى العروض الترويجية الكبيرة التي تشمل الفنادق والمتاجر والوجهات الترفيهية وغيرها، لتجعل دبي الوجهة السياحية المثلى خلال الصيف.وتشهد مفاجآت صيف دبي في دورتها الثانية والعشرين، عروضاً ترويجية وصفقات لا تُفوّت ضمن فعّالية «صفقة اليوم».

وعشّاق الأناقة على موعد مع عرض خاص من كول إت سبرنج في برجمان، حيث يمكن الحصول على أي قطعة من تشكيلته المتنوعة من الأحذية والإكسسوارات بسعر 79 درهماً، وذلك ابتداءً من الساعة 10 صباحاً وحتى نفاذ الكمية يوم الجمعة 26 يوليو.