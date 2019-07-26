طلب قوي لزيارة الإمارات من بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «المغامرات العربية» عن تعيين «مجموعة كونيسيير للسفريات» كوكيل عام لمبيعاتها في دول البنلوكس (بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ). وسوف تصبح المجموعة بموجب الشراكة الجديدة الممثل الرسمي للشركة لدى الوكالات المحلية وتتولى مبيعات برامجها في الدول الثلاث.

وأعربت مديرة شؤون العملاء في «المغامرات العربية» ديبورا بيفان عن تفاؤلها وترحيبها بهذه الشراكة. وقالت: «نحن نتطلع للعمل مع مجموعة كونيسيير للسفريات. وسوف نتمكن بفضل الخبرات الممتازة لشركائنا الجدد ومعرفتهم العميقة بالسوق من تعزيز تواجدنا على أوسع نطاق في دول البنلوكس، التي تشهد طلباً قوياً لزيارة دولة الإمارات وسلطنة عمان».

من جانبه، قال مؤسس مجموعة كونيسيير للسفريات شين كولير: «يشرفنا أن نشترك مع المغامرات العربية لكي نعرض لعملائنا في دول البنلوكس البرامج العديدة التي توفرها الشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار استراتيجيتنا طويلة الأجل التي تركز على تزويد عملائنا في هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ بتشكيلة واسعة من التجارب المتميزة».

وتوفر «المغامرات العربية»، وهي شركة إدارة الوجهات الرائدة التابعة لمجموعة الإمارات، خدمات شاملة، بدءاً من خدمات الاجتماعات والمساعدة الشخصية في المطار، والنقل وحجوزات الفنادق والجولات الاستطلاعية بما في ذلك رحلات السفاري الصحراوي، وصولاً إلى إدارة المناسبات المختلفة والمساعدة في إصدار التأشيرات. ويقدم أعضاء فريق «المغامرات العربية»، البالغ عددهم 450 شخصاً متخصصاً، خدماتهم لأكثر من مليون عميل سنوياً.