مؤشر دبي يختبر 2870 نقطة.. والنزعة الشرائية مستمرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أنور داود

واصلت أسهم الشركات المدرجة تسجيلها مستويات سعرية مهمة، على الرغم من تباين المؤشرات العامة عند نهاية الجلسة، مع إغلاق مؤشر دبي في المنطقة الحمراء بتراجع هامشي بلغ 0.18%، فيما سجل مؤشر سوق أبوظبي ارتفاعاً بنسبة 0.57%.

سيطرت النزعة الشرائية على العديد من الأسهم في السوقين، التي توزعت ما بين أسهم قطاع العقار، وأسهم البنوك في أبوظبي، فضلاً عن قطاع الاستثمار، وتواصل الدخول الأجنبي والمؤسسي على أسهم منتقاة، حيث بلغ صافي الشراء الأجنبي نحو 126 مليوناً، فيما سجل الاستثمار المؤسسي نحو 108 ملايين درهم.

وبقيت السيولة في جلسة نهاية الأسبوع عند مستوى 570 مليون درهم تقريباً، منها 251 مليون درهم في دبي، و317 مليون درهم في أبوظبي، فيما بلغت الكميات المتداولة نحو 246 مليون سهم في دبي، و135 مليون سهم في أبوظبي.

وتفصيلاً، استقر سوق دبي المالي، متراجعاً بنسبة طفيفة بلغت 0.18%، 5 نقاط تقريباً، ليغلق عند مستوى 2850.7 نقطة، مع ضغوط تعرض لها المؤشر بسبب تراجع مؤشر البنوك جنباً إلى جنب مع مؤشر النقل.

وفشل السوق في المحافظة على مكاسبه الصباحية، ليتجه المؤشر نزولاً من 2870 نقطة وهو مستوى مهم للسوق، إلا أن عمليات جني أرباح جزئية على بعض الأسهم، حالت دون تسجيل السوق لمكاسب للجلسة الرابعة على التوالي، خلال هذا الأسبوع.

وواصل القطاع العقاري دعم السوق، مع مواصلة سهم «إعمار العقارية» أداءه الجيد، حيث أغلق عند 5.23 درهم، بارتفاع 0.38%، على الرغم من تراجعه في تداولات الساعة الأخيرة، ليعود مرة أخرى إلى المنطقة الخضراء، بتداولات بقيمة 42.1 مليون درهم، فيما لازم التفاؤل بقية أسهم القطاع، ليرتفع «أرابتك» 1.7%، و«الاتحاد العقارية» 1.67%، و«ديار» 0.89%، و«إعمار للتطوير» 2.2%، بينما تراجع «داماك» 0.61%، و«إعمار مولز» 1.41%.

وسيطر التراجع على قطاع البنوك الذي انخفض 0.47%، مع تراجع «دبي الإسلامي» 0.19% إلى 5.24 درهم، بتداول 30 مليون درهم، و«الإمارات دبي الوطني» 0.85% إلى 11.7 درهم، كما تراجع «جي إف إتش» 0.32% إلى 0.93 درهم، بتداول 35 مليوناً، بينما خالف سهم «أملاك» تحركات القطاع، ليغلق مرتفعاً بنسبة 2.11% إلى 0.338 درهم، و«مصرف عجمان» 0.11% إلى 0.941 درهم.

وحصد قطاع الاستثمار مكاسب قوية، مع ارتفاع «دبي للاستثمار» 0.73% إلى 1.38 درهم، بتداول 16 مليون درهم، كما ارتفع «شعاع كابيتال» 3.06% ليخترق حاجز الدرهم عند 1.01، بتداول 7 ملايين درهم، وارتفع «سوق دبي المالي» 0.12% إلى 0.84 درهم.

وصعد مؤشر السلع 2.36%، مع ارتفاع «دي إكس بي إنرتتينمنتس» 2.78% إلى 0.222 درهم، بتداول 5 ملايين درهم. وضغط قطاع النقل على السوق، بسبب تراجع «أرامكس» 0.69% إلى 4.34 درهم، و«العربية للطيران» 0.89% إلى 1.11 درهم، «الخليج للملاحة» 1.36% إلى 0.799 درهم.

من جهته، سجل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعاً بنسبة 0.57% إلى 5387.77 نقطة، وسط ارتفاع «البنوك» 0.45%، و«الاستثمار» 1.65%، و«العقار» 0.95%، و«الاتصالات» 0.57%، و«الطاقة» 2.49%.

وتصدر سهم «أبوظبي التجاري» الشركات الأكثر تداولاً من حيث القيمة المتداول بنحو 96.2 مليون درهم، حيث ارتفع بنسبة 1% إلى 9.09 درهم، وسط ترقب النتائج، كما شهد «أبوظبي الأول» تداولات بنحو 42.5 مليون درهم، ليرتفع بنسبة 0.50% إلى 16.08 درهم، بينما تراجع «أبوظبي الإسلامي» 0.20% إلى 4.9 درهم، بتداولات ب 36.4 مليون درهم.

ومن بين الأسهم الأكثر ارتفاعاً، صعد «دانة غاز» 3.85% إلى 1.08 درهم، وسط تداولات بقيمة 36 مليون درهم. وفي قطاع الاستثمار، صعد «إشراق للاستثمار» 3.29% إلى 0.44 درهم.

وفي قطاع العقار، ارتفع «رأس الخيمة العقارية» 2.42% إلى 0.47 درهم، كما واصل «الدار العقارية» ارتفاعه، ليغلق عند 2.36 درهم، نسبة 0.85%، وسط تداولات بقيمة 35.3 مليون درهم.

وسجل سهم «اتصالات» ارتفاعاً بنسبة 0.56% ليغلق عند 17.8 درهم، وسط تداولات بنحو 24.4 مليون درهم، وسجل سهم «العالمية القابضة» ارتفاعاً بنحو 1.9% إلى 2.11 درهم، بتداولات بقية 2.5 مليون درهم.

وعلى صعيد الأسهم الأكثر تراجعاً، انخفض «رأس الخيمة للتأمين» نحو 5% إلى 2.85 درهم، ثم 3 أسهم من قطاع البنوك، وهي «التجاري الدولي» 1.64% إلى 0.60 درهم، و«رأس الخيمة الوطني» 1.06% إلى 4.65 درهم، و«الشارقة الإسلامي» 0.87% إلى 1.14 درهم.

وسجل المستثمرون الأجانب غير العرب، محصلة شرائية بقيمة 126.3 مليون درهم في السوقين، نتيجة لمشتريات بقيمة 268 مليون درهم، ومبيعات بقيمة 141.7 مليون درهم.

في المقابل، سجل بقية المستثمرين محصلة بيعية بنفس القيمة، موزعة بنحو 7.2 مليون درهم محصلة بيع العرب، و 5.6 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و 113.4 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وبلغ صافي الاستثمار المؤسسي في السوقين نحو 108 ملايين درهم، كمحصلة شراء، منها 39.6 مليون درهم في دبي، و68.3 مليون درهم في أبوظبي.

وبلغ إجمالي مشتريات المؤسسات في السوقين نحو 327.3 مليون درهم، فيما بلغت المبيعات نحو 219.3 مليون درهم.