شكرا لقرائتكم خبر عن إنتل تتجاوز تقديرات الأرباح والإيرادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجاوزت إيرادات إنتل وأرباحها الفصلية التقديرات أمس الخميس، لتثير الآمال بأن تراجع الطلب على الرقائق فى الآونة الأخيرة ينحسر بعد تفاقم من جراء حرب التجارة الأمريكية الصينية.

وتراجع صافى الربح إلى 4.2 مليار دولار بما يعادل 92 سنتا للسهم فى الربع الثانى من العام، مقارنة مع 5 مليارات دولار أو 1.05 دولار للسهم قبل سنة.

وانخفض صافى الإيرادات 3% إلى 16.5 مليار دولار. وباستبعاد البنود الاستثنائية، حققت الشركة 1.06 دولار للسهم.

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كان المحللون توقعوا في المتوسط أن يبلغ الربح المعدل 89 سنتا للسهم والإيرادات 15.7 مليار دولار، وفقا لبيانات آى.بى.إى.اس من رفينيتيف.