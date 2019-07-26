شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد..بدء حجز شقق العاصمة الإدارية الجديدة والمتر بـ 11250جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أنه سيتم بدء حجز شقق العاصمة الإدارية الجديدة، والتى تم الإعلان عنها ، اعتبار من بعد غدا الأحد.

وأوضح أن هيئة المجتمعات أعلنت عن حجز 538 وحدة سكنية فاخرة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالمجاورة (D 8) بالحى السكنى (R 3)، لافتا إلى أن تلك الوحدات التى تطرحها وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمساحات تتراوح بين 130 و173 م2، ويتم تخصيصها بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني (on line).

وفيما يتعلق بنظام السداد للوحدات السكنية المطروحة بالعاصمة الإدارية الجديدة، قال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية: إنه يتم سداد جدية الحجز وقدرها 100 ألف جنيه للوحدة، ويتم استكمال سداد نسبة 10 ٪ من إجمالى قيمة الوحدة، بالإضافة إلى (1 ٪ مصاريف إدارية + 0.5 ٪ مجلس أمناء) من قيمة الوحدة، خلال شهر من تاريخ الحجز، كما يتم سداد 10 ٪ من ثمن الوحدة خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء الحجز، وسداد 10 % عند الاستلام، ويتم سداد باقى ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات بدون فوائد، ويجوز سداد باقى القيمة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 5 أو 7 سنوات محملة بالفائدة.