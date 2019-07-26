شكرا لقرائتكم خبر عن الاثنين.. جهاز المشروعات الصغيرة يعلن نتائج برنامج الارتقاء الحضرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم جهاز تنمية المشروعات مؤتمر صحفي ولقاء اعلامي موسع، لاستعراض استراتيجية، ونتائج برنامج الارتقاء الحضري، بالمناطق غير المخططة، والذي يقوم الجهاز، بتنفيذه بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة ووزاراتها المعنية.
يشارك بالمؤتمر، نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات و محافظي القاهرة و الجيزة و ممثلي الاتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية.
وسيتم عقد المؤتمر الإعلامي، يوم، الاثنين القادم، وسيشمل عرض كامل لخطة الدولة التي يشارك فيها جهاز تنمية المشروعات للنهوض بالمناطق العشوائية.
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