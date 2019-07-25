‏مصر وأمريكا تعقدان حوار استراتيجى سنويا فى مجال الطاقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت الحكومة المصرية و الولايات المتحدة الأمريكية، مذكرة تفاهم لعقد حوار استراتيجى سنويا بين البلدين حول قضايا الطاقة، .وقع المذكرة المهندس وزير البترول والثروة المعدنية، وريك بيرى وزير الطاقة الأمريكى .
وتهدف المذكرة إلى تبادل المعلومات والخبرات بين البلدين فى مجال الطاقة والكهرباء، .وبحسب المذكرة التى وقعت اليوم فى مؤتمر غرفة التجارة الامريكية، من المقرر أن يعقد مرة كل عام على الأقل حوار استراتيجى بين البلدين.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية، إن العلاقات المشتركة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية أصبحت أكثر قوة خاصة عقب الزيارة الأولى لوزير الطاقة الأمريكى. أضاف أن الحكومة المصرية تعمل على زيادة العلاقات المشتركة بين البلدين خاصة فى مجالات الطاقة.
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