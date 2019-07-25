شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة ختام الأسبوع..وارتفاع الكويت للجلسة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ عاودت بورصة البحرين الارتفاع، لأول مرة بعد تراجع 4 جلسات متتالية، كما عاودت بورصة السعودية الصعود وسط تحسن مستوى السيولة، وارتفعت بورصة الكويت للجلسة الثانية على التوالى، فيما تراجعت بورصة دبى نتيجة عملية جني أرباح السريعة على بعض الأسهم القيادية بعد ارتفاع 3 جلسات متتالية.

بورصة دبى

تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.18% خاسرا 5.05 نقطة ليغلق عند مستوى 2850.69 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 245.6 مليون سهم محققة ما قيمته 250.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 3879 صفقة ل32 سهما، وارتفع 14 سهما، وانخفض 15 سهما، واستقرت 3 أسهم.

وتراجعت 4 قطاعات ببورصة دبى بنسبة على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.78%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.80%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.57%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.47%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 2.36%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.75%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.32%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.35%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 3.06%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم دبى الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 10%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 7.69%.

بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.46% رابحا 7.02 نقطة ليغلق عند مستوى 1522.71 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعات البنوك التجارية والصناعة والاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 5.9 مليون سهم، بقيمة قدرها 1.3 مليون دينار بحرينى.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 27.53%، مدفوعا بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 1.83%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.89%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.29%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 3.11%، مدفوعا بصعود سهم ألمنيوم البحرين بنسبة 0.46%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.94% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.80%، سهم إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.65%.

فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 2.17% بضغوط هبوط سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 1.02%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%.

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بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود قطاعى التأمين والبنوك والاتصالات.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.55% رابحا عدد 33.09 نقطة ليغلق عند مستوى 6080.24 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.66% رابحاً عدد 43.88 نقطة ليغلق عند مستوى 6706.76 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.23% رابحاً عدد 10.89 نقطة ليغلق عند مستوى 4846.62 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 144 مليون سهم بقيمة 31.9 مليون دينار كويتى عبر 6862 صفقة.

وارتفعت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 2.06%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.74%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.73%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.62%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.55%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.39%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.32%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.31%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.20%.

وجاء سهم "كامكو للاستثمار" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.93%، تليه إعادة التأمين الكويتية بنسبة 9.92%، ثم أسمنت الهلال بنسبة 9.89%، فيما تصدر سهم "المشاريع المتحدة للخدمات الجوية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.09% ثم التجارة والاستثمار العقارى بنسبة 7.14%، ثم شركة الكويتية السورية القابضة بنسبة 6.32%.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.38% رابحا عدد 33.26 نقطة ليغلق عند مستوى 8819 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.28% خاسرا 10.65 نقطة ليغلق عند مستوى 3786.25 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 135.2 مليون سهم بقيمة 4 مليارات ريال، وارتفعت أسهم 128 شركة، فيما تراجعت 47 شركة.

وارتفع 15 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 2.72%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 2.49%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.71%، تلاه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.52%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.14%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.08%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.06%.

وجاء سهم "معادن" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 6.52%، ثم سبكيم العالمية بنسبة 5.21%، ثم بترو رابغ بنسبة 5.12%، فيما تصدر سهم "مجموعة السريع" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 4.76% ثم الراجحى بنسبة 2.39%، ثم بوبا العربية بنسبة 1.72%.