البنك المركزى الأوروبى يقرر إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر البنك المركزى الأوروبى اليوم الخميس الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وذكرت قناة يورونيوز الإخبارية الأوروبية أن البنك المركزى الأوروبى قرر - خلال اجتماع كبار المسئولين اليوم فى فرانكفورت - الإبقاء على السعر الرئيسى لإعادة التمويل عند صفر، مع الإبقاء أيضا على سعر الإيداع عند ناقص 4ر0 فى المائة.

وأشارت الشبكة الأوروبية إلى أنه من المتوقع أن يقوم البنك المركزى الأوروبى بخفض جديد فى سعر الإيداع، مشيرة إلى أن الهدف الأساسى من السياسة النقدية التى ينتهجها البنك المركزى الأوروبى هو الإبقاء على ثبات الأسعار مع استمرار معدلات التضخم عند 2 فى المائة تقريبا .

وكان معدل التضخم فى الدول الأوروبية خلال شهر يونيو الماضى قد بلغ 3ر1 فى المائة.