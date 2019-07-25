شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 25-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وجد سعر الذهب صعوبة في تأكيد التداول فوق خط الاتجاه الرئيسي الصاعد، ليرتد هبوطاً ويختبر الدعم المحوري 1410.90، حيث يحافظ على ثباته فوقه حتى الآن، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً للفترة القادمة، معتمدين على الثبات فوق المستوى المذكور، في حين تبدأ أهدافنا عند 1430.00 وتمتد إلى 1450.00.

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