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شكرا لقرائتكم خبر عن مورجان وسط توقعات إيجابية – تحليل – 25-07-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم مورجان ستانلي - MORGAN STANLEY- (MS) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط اتجاه صاعد على المدى المتوسط ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، وقد نجح السهم بوقت سابق في اختراق مستوى المقاومة 44.70 والاستقرار أعلاه ليعزز النظرة الإيجابية للسهم على تداولاته القادمة .
ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 44.70 ، ليستهدف مستوى المقاومة 47.05 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
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