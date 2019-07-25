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شكرا لقرائتكم خبر عن فورد يكسر خط اتجاه صاعد – تحليل – 25-07-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم فورد FORD MOTOR CO (F) ببداية تداولاته ليوم الخميس متخطياً بهذا الانخفاض دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليعرض نفسه لضغطه السلبي ، ومما أدى إلى كسره لخط اتجاه صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ليضاعف من ضغوطه السلبية على تداولاته القادمة .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 9.77 ، ليستهدف مستوى الدعم 9.31 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط
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