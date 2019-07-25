شكرا لقرائتكم خبر عن علي بابا يجني أرباحه – تحليل – 25-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم علي بابا ALIBABA GROUP HOLDING (BABA) ببداية تداولاته ليوم الخميس ، على اثر ثبات مستوى المقاومة 178.03، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته السابقة بالمدى القصير، وليحاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليستجمع قواه الإيجابية التي قد تساعده على اختراق تلك المقاومة ، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد بالمدى القصير .

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ولهذا نحن نرجح ارتفاع السهم بتداولاته القادمة على المدى القصير ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 178.03 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 188.35

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : مرجح ارتفاعه