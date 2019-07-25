شكرا لقرائتكم خبر عن ألفا بيت ينخفض وهو محاط بالإشارات الإيجابية – تحليل – 25-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض ألفا بيت ALPHABET INC (GOOG) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وأيضاً مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر ، ليهدف السهم من هذا الانخفاض اكتساب زخماً إيجابياً ليساعده على استعادة تعافيه والارتفاع من جديد .

Advertisements

ولهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 1122.99 ، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 1157.11 استعداداً لمهاجمته .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه