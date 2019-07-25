شكرا لقرائتكم خبر عن آبل يحاول يقترب مقاومته الحالية – تحليل – 25-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم آبل APPLE INC (AAPL) بتداولاته السابقة على المستويات اللحظية، وذلك وسط سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة بالمدى المتوسط، واستقرار تداولاته أعلى مستوى 198.30 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 233.31 إلى 141.85) ، مع استمرارا الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، رغم وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء .

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وتشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 211.66 الذي يمثل نسبة 76.4% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها استعداداً لمهاجمته .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد