شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الداش كوين 25-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر الداش كوين أي حركة قوية منذ الصباح، ليستمر بالتذبذب فوق 110.90، مع استمرار ظهور الإشارات السلبية من خلال مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50، لتبقى الفرص متاحة لاستئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يتطلب التداول دون المستوى المذكور لتعزيز فرص التوجه نحو 93.13 كمحطة تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 93.00 والمقاومة 120.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط