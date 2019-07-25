شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر اللايتكوين 25-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر اللايتكوين عند مقاومة القناة التصحيحية الهابطة، ويحصل على إشارات سلبية واضحة من خلال مؤشر ستوكاستيك، ليبقى الاتجاه الهابط مرجحاً لهذا اليوم، يدعمه المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 84.60، في حين يمثل الثبات دون 99.20 شرط مهم لتحقيقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 84.60 والمقاومة 100.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط