شكرا لقرائتكم "صندوق النقد" يصرف لمصر شريحة بقيمة بليوني دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب | منذ ساعتين في 25 يوليو 2019 - اخر تحديث في 25 يوليو 2019 / 20:29

أعلن صندوق النقد الدولي الأربعاء صرف آخر شريحة بنحو بليوني دولار من القرض الممنوح إلى مصر، واعتبر في أعقاب تقييم جديد أنّ القاهرة حققت "اهدافها الرئيسة" في إطار برنامج الإصلاحات الاقتصادية.



وبدأت المؤسسة الدولية بصرف ما يوازي 11,9 بليون دولار منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، وفق بيان لصندوق النقد.

وقال المدير العام بالنيابة للصندوق ديفيد ليبتون في البيان إنّ وضع الاقتصاد الكلي "تحسّن بوضوح منذ 2016 بفضل تنفيذ السلطات برنامجها للإصلاح واتخاذ قرارات حاسمة".

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وبينما اعتبر أنّ هذه الإصلاحات "الحيوية" سمحت بتصحيح اختلالات خارجية وداخلية ونجحت في انعاش النمو، أضاف أنّ الدين العام وضع "على مسار انحداري واضح".

وذكّر بأنّ الهدف على المدى المتوسط يكمن في خفض معدّل التضخم إلى رقم واحد.

وتابع أنّ الآفاق الايجابية تفتح على "لحظة مناسبة لدفع الإصلاحات الهيكلية بهدف دعم نمو أكثر شمولاً يرتكز على القطاع الخاص وخلق فرص العمل".