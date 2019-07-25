الأراضي والفلل تقودان مؤشر أسعار العقارات للتراجع 3.8% بالربع الثاني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سجل مؤشر أسعار العقارات في السعودية تراجعا سنويا خلال الربع الثاني من العام الحالي (2019) بلغت نسبته 3.8% مقارنة مع الربع المقابل في 2018، وذلك وفقا لتقرير الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء أمس.

وبحسب بيانات التقرير، يرجع الانخفاض السنوي إلى تراجع القطاع السكني بنسبة 4.8%، ويمثل القطاع السكني 65.4% من حجم المؤشر.

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وقاد تراجع القطاع السكني الأراضي والفلل واللتان تراجعت مؤشراتهما بنسبة 5.1% و5.6% على التوالي.

أما مقارنة بالربع الأول من العام الحالي فقد سجل مؤشر أسعار العقارات ارتفاعا ربعيا بنسبة 0.4% مقارنة بالربع الأول 2019. وشهد القطاع السكني ارتفاعا في الأراضي السكنية بنسبة 0,2%، مقارنة بالربع الأول، وارتفاعا في الشقق بنسبة 0.5%، في حين انخفضت كل من العمائر السكنية بنسبة 0.3%، والفلل بنسبة 2.7%، والبيوت بنسبة 0.3%.

ويعتمد المؤشر على البيانات السجلية المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية، ويعد أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة، ويشتمل المؤشر على ثلاثة قطاعات رئيسة تتكون من أصناف عقارية عدة: القطاع السكني ويتكون من الأصناف التالية (قطعة أرض، عمارة، فيلا، شقة، بيت)، والقطاع التجاري ويتكون من الأصناف (قطعة أرض، عمارة، معرض/محل، مركز تجاري)، والقطاع الزراعي ويندرج تحته صنف واحد هو الأرض الزراعية.