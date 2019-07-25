تراجع صادرات السيارات الكورية إلى السعودية 11.4%

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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في حين زادت صادرات كوريا الجنوبية من سيارات الركوب في النصف الأول من هذا العام بنسبة 6.1% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، تراجعت صادراتها إلى السعودية بنسبة 11.4%، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أمس.

ونقلت الوكالة عن دائرة الجمارك الكورية الجنوبية أن قيمة صادرات السيارات الكورية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بلغت 19.8 مليار دولار، بزيادة نسبتها 6.1 % عن الفترة نفسها من العام الماضي، في حين ارتفع عدد السيارات المصدرة بنسبة 2.1% إلى 1.26 مليون سيارة.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه الزيادة تأتي بفضل زيادة الصادرات إلى الأسواق الرئيسة، مثل الولايات المتحدة وكندا وروسيا، إلى جانب نمو الطلب على السيارات الصديقة للبيئة.

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وطبقا لدائرة الجمارك ارتفعت صادرات السيارات إلى الولايات المتحدة بنسبة 23%، وإلى كندا بنسبة 14.2%، وإلى روسيا بنسبة 19.4%، وإلى ألمانيا بنسبة 5.9%، في حين تراجعت الصادرات إلى أستراليا بنسبة 9.33%، وإلى السعودية بنسبة 11.4%، وإلى فرنسا بنسبة 3.5%.

كما زادت قيمة صادرات كوريا الجنوبية من السيارات الصديقة للبيئة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 39.6% إلى 2.59 مليار دولار، لتصل حصتها من إجمالي صادرات السيارات الكورية إلى 13.1% مقابل 9.9% خلال النصف الأول من العام الماضي.

في المقابل أظهرت بيانات دائرة الجمارك وصول قيمة واردات كوريا الجنوبية من السيارات خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 4.8 مليارات دولار، بانخفاض نسبته 19.6% عن الفترة نفسها من العام الماضي، فيما تراجع حجم الواردات بنسبة 11.5% إلى 140 ألف سيارة خلال الفترة نفسها.

صادرات السيارات الكورية