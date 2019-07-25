سابك وكلارينت تؤجلان مفاوضات دمج منتجات متخصصة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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توصلت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) لتفاهم مع شركة كلارينت السويسرية حول تأجيل المفاوضات موقتا بشأن دمج سابك منتجاتها المتخصصة، مع جزء من مجموعة منتجات الشركة السويسرية.

وأوضحت سابك في بيان أمس على «تداول» أنه تم تأجيل المفاوضات، نظرا لظروف السوق الحالية والتي تتطلع سابك لتحسنها لمعاودة المفاوضات.

وكانت سابك والشركة السويسرية تعملان على دمج أنشطة كلارينت للإضافات والأصباغ المتخصصة مع أجزاء من أنشطة الكيماويات المتخصصة لسابك.

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ووقعت سابك في سبتمبر الماضي مذكرة تفاهم مع كلارينت السويسرية لتحديد المبادئ الرئيسية، للتعاون بين الطرفين لإنشاء قطاع جديد لإنتاج مواد عالية الأداء (High Performance Materials)، وتمتلك شركة سابك ما نسبته 24.99% في شركة كلارينت.

من جانبها أعلنت كلارينت استقالة رئيسها التنفيذي إيرنيسو أوشيلو بشكل مفاجئ بعد 10 أشهر من توليه المنصب، وسيتولى رئيس مجلس الإدارة هاريلوف كوتمان المنصب بصفة موقتة.

وبلغ صافي خسارة كلارينت للنصف الأول 101 مليون فرنك سويسري (102.56 مليون دولار)، انخفاضا من 211 مليون فرنك في الفترة نفسها من العام الماضي. وشهدت المبيعات ركودا لتبلغ 2.2 مليار فرنك.

وقالت كلارينت إن النتائج تأثرت بتجنيب كلارينت لمخصصات بقيمة 231 مليون فرنك في مواجهة تحقيق تجريه المفوضية الأوروبية يتعلق بقانون المنافسة.

وقال رئيس مجلس إدارة كلارينت هاريلوف كوتمان «لا بد من الاعتراف أن النصف الأول من 2019 كان حافلا بالتحديات، على الأخص في الربع الثاني الذي تأثر علاوة على ذلك بانعكاسات سلبية موقتة وأحداث غير متكررة».