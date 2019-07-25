زيادة خسائر «تيسلا» رغم مبيعاتها القياسية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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رغم تحقيقها مبيعات قياسية في الربع الثاني من العام الحالي أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية «تيسلا» تسجيل زيادة غير متوقعة في خسائرها خلال الربع نفسه.

وذكرت الشركة أن صافي خسائرها خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغ 408 ملايين دولار، منها 117 مليون دولار نتيجة إعادة الهيكلة والنفقات الأخرى.

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وأوضحت «تيسلا» التي يديرها المستثمر إيلون ماسك أنها حققت رقما قياسيا بالنسبة لعدد السيارات التي سلمتها خلال الربع الثاني من العام الحالي، وبلغ 95,356 سيارة وفي حجم الإنتاج الذي بلغ 87,048 سيارة.

واعتبرت الشركة هذه الأرقام «مرحلة مهمة حيث تمثل تقدما سريعا في إدارة شبكة الإمدادات والتسليم العالمية».

وأكدت «تيسلا» استمرار خطتها لبدء إنتاج سيارتها «موديل 3» في الصين بنهاية العام الحالي والسيارة «موديل واي» في مدينة فيرمونت الأمريكية خلال خريف 2020.