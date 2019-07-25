السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة
رغم تحقيقها مبيعات قياسية في الربع الثاني من العام الحالي أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية «تيسلا» تسجيل زيادة غير متوقعة في خسائرها خلال الربع نفسه.
وذكرت الشركة أن صافي خسائرها خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغ 408 ملايين دولار، منها 117 مليون دولار نتيجة إعادة الهيكلة والنفقات الأخرى.
وأوضحت «تيسلا» التي يديرها المستثمر إيلون ماسك أنها حققت رقما قياسيا بالنسبة لعدد السيارات التي سلمتها خلال الربع الثاني من العام الحالي، وبلغ 95,356 سيارة وفي حجم الإنتاج الذي بلغ 87,048 سيارة.
واعتبرت الشركة هذه الأرقام «مرحلة مهمة حيث تمثل تقدما سريعا في إدارة شبكة الإمدادات والتسليم العالمية».
وأكدت «تيسلا» استمرار خطتها لبدء إنتاج سيارتها «موديل 3» في الصين بنهاية العام الحالي والسيارة «موديل واي» في مدينة فيرمونت الأمريكية خلال خريف 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر زيادة خسائر «تيسلا» رغم مبيعاتها القياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.