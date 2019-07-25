سوفت بنك تعتزم إطلاق صندوق «رؤية» ثان بمشاركة شركات تكنولوجيا عملاقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تعتزم مجموعة سوفت بنك اليابانية العملاقة إطلاق صندوق «رؤية» ثان بمشاركة شركات تكنولوجيا عملاقة، فيما تخطط لضخ 40 مليار دولار في الصندوق الجديد.

ووفقا لموقع «إنسايدر بيزينيس» تسعى المجموعة حاليا لإقناع شركة مايكروسوفت للاستثمار في صندوق «رؤية الثاني» عقب التزام مصرف جولدمان ساكس وشركة «أبل» بالمشاركة.

وذكر الموقع أن سوفت بنك شجعت شركات التكنولوجيا التي توجد داخل محفظتها باستخدام منصة Microsoft Azure السحابية بدلا عن خدمات أمازون ويب التي تعتبر مجموعة خدمات للحوسبة البعيدة.

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وتعتبر شركة «أبل» مساهما في صندوق «رؤية سوفت» الذي استثمر في عشرات الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المتقدمة، والتجارة الالكترونية، وتقاسم الخدمات الاقتصادية.

وفي السياق نفسه أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» بأن من المتوقع أن تعلن مجموعة سوفت بنك عن استثمار بقيمة 40 مليار دولار في صندوق تكنولوجي جديد تابع لها. وأضافت أنه من المقرر أن يوافق مجلس إدارة «سوفت بنك» على الاستثمار البالغة قيمته 40 مليار دولار في الصندوق.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن الشركة تعمل حاليا على جمع سيولة للنسخة الثانية من صندوقها «رؤية» البالغ حجمه 100 مليار دولار.

ونقلت «وول ستريت جورنال» عن مصادر مطلعة القول إن سوفت بنك دبرت استثمارات من مجموعة «جولدمان ساكس» و»ستاندرد تشارترد»، وتجري محادثات مع شركة «مايكروسوفت».