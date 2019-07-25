ربط كهرباء مركز حزم الجلاميد بالشبكة العامة وإلغاء التوليد المستأجر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عرعر

بدأت أمس الشركة السعودية للكهرباء في المنطقة بتنفيذ مشروع ربط شبكة كهرباء مركز حزم الجلاميد بالشبكة العامة وإلغاء التوليد المستأجر، لزيادة موثوقية التيار واستقرار النظام الكهربائي في المركز، وذلك وفقا لتوجيه من أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد.

وشمل توجيه الأمير فيصل بن خالد رفع مستوى ونوعية الخدمات المقدمة، وتنفيذ المشروعات التابعة للشركة السعودية للكهرباء بمنطقة الحدود الشمالية وفق الجدول الزمني المحدد لها، وضرورة تنفيذها بأعلى مستويات الكفاءة والجودة.

وأفاد مدير عام الشركة السعودية للكهرباء بالمنطقة المهندس محمد المصلوخي، بأن أمير المنطقة شدد على ضرورة توفير خدمات الكهرباء لجميع المراكز والقرى، في ظل ما توليه القيادة الحكيمة من اهتمام بالغ ودعم مالي كبير لإيصال خدمات الكهرباء لجميع المواطنين، مبينا أن تكلفة مشروع ربط شبكة كهرباء مركز حزم الجلاميد بالشبكة العامة بلغت 3.4 ملايين ريال.

Advertisements

شبكة كهرباء حزم الجلاميد:

• الربط بالشبكة العامة

• إلغاء التوليد المستأجر

• تكلفة الربط 3.4 ملايين ريال