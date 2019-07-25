انخفاض أرباح فيس بوك 49% بالربع الثاني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تراجعت أرباح شركة فيس بوك في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 49%، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتصل إلى 2.6 مليار دولار.

وتأتي هذه التراجعات على خلفية الغرامة المالية التي دفعتها فيس بوك والبالغة 5 مليارات دولار، والتي جنبت منها ملياري دولار في الربع الثاني لتسوية تحقيق حكومي متعلق بانتهاك خصوصية المستخدمين.

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وقالت فيس بوك «إن لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية فتحت تحقيقا يتعلق بالاحتكار مع أكبر شبكة تواصل اجتماعي في العالم في يونيو، لتزيد الضغوط التنظيمية على الشركة في الوقت الذي زادت فيه إيراداتها الفصلية على تقديرات المحللين».

ووفق بيان للشركة ارتفعت الإيرادات بنسبة 28% خلال الربع الثاني إلى نحو 17 مليار دولار، متجاوزة متوسط توقعات المحللين البالغة 16.5 مليار دولار.

وزاد عدد المستخدمين النشطين شهريا 8% إلى 2.41 مليار في الربع الثاني من العام، تماشيا مع التقديرات، وفقا لبيانات آي بي إي إس من رفينيتيف.

وكانت لجنة التجارة الاتحادية قالت في وقت سابق «إن فيس بوك ستدفع غرامة قياسية قدرها خمسة مليارات دولار لتسوية تحقيق حكومي في ممارسات الخصوصية بالشركة، وإنها ستعيد هيكلة نهجها حيال الخصوصية».