شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 25 - 7 -2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 25-7-2019.

ـ إيقاف تداول 9 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 9 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى آسيك للتعدين-اسكوم، أوراسكوم كونستراكشون بى ال سى، ابن سينا فارما، العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير، عبور لاند للصناعات الغذائية، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، الشرقية الوطنية للأمن الغذائى.

ـ البورصة تخسر 2.7 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، رغم قرار صندوق النقد الدولى بالموافقة على صرف الشريحة الأخيرة من القرض لمصر، وسط مبيعات عربية وأجنبية، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 2.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 725.320 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 119.7 مليون ورقة مالية بقيمة 447.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 13.4 ألف عملية لعدد 170 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 61.17% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 29.77%، والعرب على 9.06% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 51.58% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 48.41%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 208 ألف جنيه، 21.3 مليون جنيه، 61 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 13.7 مليون جنيه، 20.4 مليون جنيه، 48.3 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 13510 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 2005 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 16545 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 532 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1375 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.26% ليغلق عند عند مستوى 464 نقطة.

وارتفعت أسهم 34 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 79 شركة، ولم تتغير مستويات 57 شركة.

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وضمت الأسهم المرتفعة:

- آسيك للتعدين- اسكوم بسعر إغلاق 7.760 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.76%

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 9.150 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.03%

- ابن سينا فارما بسعر إغلاق 10.580 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.91%

- الشرقية الوطنية للأمن الغذائى بسعر إغلاق 3.380 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.30%

- النيل للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 17.880 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.18%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 10.400 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.80%

- عبور لاند للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 6.410 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.43%

- مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة بسعر إغلاق 17.130 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.65%

- حق الاكتتاب لشركة المصرية لتطوير صناعة البناء بسعر إغلاق 0.504 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.32%

- المصرية للدواجن بسعر إغلاق 1.238 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.18%