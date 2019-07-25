شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة القبرصى: بدء ضخ الغاز لمصانع الإسالة بمصر 2024-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة القبرصى، أن تدفق الكميات الأولية للغاز القبرصي لمصانع الإسالة فى مصر خلال 2024-2025 ، مؤكدا خلال مؤتمر صحفي لمنتدى غاز شرق المتوسط، أن التعاون سيكون علي نطاق موسع مع مصر فى هذا الإطار .

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