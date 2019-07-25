شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة الاسرائيلى :مصر أصبحت مركز إقليمى للغاز الطبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة الإسرائيلى، يوفال شتاينتز ، أن مصر أصبحت بمثابة مركز إقليمى للغاز ، ويتعين علينا أن نفكر في تصدير الغاز الي أوروبا ، مؤكدا أن مصر ستظل مزدهرة ومستقلة، كما نأمل الاستقرار الكامل للمنطقة بالكامل وليس مصر فقط.

وأضاف وزير الطاقة الإسرائيلي، خلال المؤتمر الصحفي لاجتماعات منتدي غاز شرق المتوسط، أن الجانب الإسرائيلي يبذل قصار جهده للاستفادة من الغاز قائلا " الفائدة ستعود علي كل شعوب المنطقة ، مشيرا الى أن مصر وإسرائيل وقبرص ، ستشهد إنتاج هائل للغاز خلال الفترة القادمة موضحا أن إسرائيل ستقوم بتصدير الغاز من خلال الأنابيب ومصانع الإسالة، وهو ما وسيشجع الشركات لمزيد من الاكتشافات للغاز في البحر المتوسط خلال الفترة القادمة موضحا أن دعم الولايات المتحدة للمنتدى لأنها تقدر أهمية التعاون في تلك المنطقة ، موضحا أنه سيتم سيتم بدء تصدير الغاز لمصر خلال شهر نوفمبر المقبل، لافتا إلى أنه تم اختبار خط الأنابيب بين مصر وإسرائيل وهو مؤهل حاليا للتصدير ، مشيرا الى أن الكميات المتفق علي تصديرها لمصر 7 مليار متر مكعب غاز سنويا.