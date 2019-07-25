شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة القبرصى: ناقشنا مخالفات التنقيب التركى عن الغاز بالمتوسط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قال وزير الطاقة القبرصي، أنه تم مناقشة قضية مخالفات تنقيب تركيا عن الغاز بالمنطقة الاقتصادية التابعة لقبرص خلال اجتماعات منتدي غاز شرق المتوسط الذى عقد اليوم الخميس فى القاهرة.
وأضاف وزير الطاقة القبرصي، خلال مؤتمر منتدي غاز شرق المتوسط، وأنه قرر اقتناص فرصة اجتماع وزراء طاقة شرق المتوسط لمناقشة هذه القضية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الطاقة القبرصى: ناقشنا مخالفات التنقيب التركى عن الغاز بالمتوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.