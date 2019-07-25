شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة القبرصى: ناقشنا مخالفات التنقيب التركى عن الغاز بالمتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال وزير الطاقة القبرصي، أنه تم مناقشة قضية مخالفات تنقيب تركيا عن الغاز بالمنطقة الاقتصادية التابعة لقبرص خلال اجتماعات منتدي غاز شرق المتوسط الذى عقد اليوم الخميس فى القاهرة.

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وأضاف وزير الطاقة القبرصي، خلال مؤتمر منتدي غاز شرق المتوسط، وأنه قرر اقتناص فرصة اجتماع وزراء طاقة شرق المتوسط لمناقشة هذه القضية.